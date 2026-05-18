Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Gebze Ultra Trail Koşusu, doğa ve spor tutkunlarını Gebze'de buluşturdu.

Denizli Göleti bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonun startını her yıl olduğu gibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Yarışmayı takip edenler arasında Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de yer aldı. Start öncesinde sporculara hitap eden Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Tüm spor branşlarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, Gebze'nin yalnızca bir sanayi kenti olmadığını, tarihi ve doğal güzellikleriyle de önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Organizasyona toplam 949 sporcu katıldı. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular; 8 kilometre, 16 kilometre, 27 kilometre ve 51 kilometre kategorilerinde yarıştı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.