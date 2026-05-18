Süper Lig’de sezonu dördüncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın’ın yanı sıra Asbaşkan Murat Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da katıldı. Alınan karar sonucu Yalçın’ın görevinden ayrıldığı öğrenildi. Gerçekleşen toplantıda alınan kararın kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın başında ikinci kez görev yapan deneyimli teknik direktör, bu dönemde çıktığı 39 karşılaşmada 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.