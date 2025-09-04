KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce; Halk Sağlığı Haftasında önemli bir etkinlik düzenlendi. Anıtpark’ta düzenlenen Sağlık Sokağı etkinliğinde ziyaretçilere, sağlıklı yaşam konularında ücretsiz bir şekilde faydalı bilgiler verildi.

SAĞLIK SOKAĞI AÇILIŞINA GENİŞ KATILIM

Sağlık Sokağı etkinliği; halkın sağlığa erişimini kolaylaştırmayı ve farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlendi. Etkinliğe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan katılım göstererek stantları tek tek ziyaret ettiler.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, kurulan stantlarda; sigara bırakma, kanser taraması ve diyetisyen desteği gibi konularda uzmanlardan bilgi aldılar. Tansiyon ve şeker ölçümleriyaptırarak sağlık durumlarını kontrol etme imkânı bulan ziyaretçiler, ölçüm sonuçlarına göre uzmanlar tarafından ilgili sağlık birimlerine yönlendirildi.

SİGARAYI BIRAKANLARA BAŞARI BELGESİ

Sağlık Sokağı'nda yer alan diğer stantlarda ayrıca organ bağışı, çocuk gelişimi ile ağız ve diş sağlığı gibi önemli alanlarda bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte ayrıca sigarayı bırakan kişilere ise başarı belgeleri takdim edildi.