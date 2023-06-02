Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; düzenlenen sanat oldu 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat kenti Gölcük’te 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası sanat dolu etkinliklerle başladı.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikler; Gölcük Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Folklor ve bando gösterileri ile başlayan törende Gölcüklü kadınların el emeği ürünler sergilendi.

Etkinliklerin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Halk Eğitim kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından Başkan Sezer, kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Başkan Sezer daha sonra Erasmus Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu'nu tamamlayanlara belgelerini takdim etti.

Etkinlikler 5-7 Haziran tarihleri arasında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda GÖLMEK yılsonu sergisi ile devam edecek. Sanat dolu hafta 7 Haziran Çarşamba 20.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenecek Geleneksel Sanat Gecesi ile sona erecek.