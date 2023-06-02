İzmit Belediyesinin Kahramanmaraş’ta kurduğu çadırkentte kalan deprem mağduru çocuklar için Türkiye Kalkınma Vakfı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) iş birliğiyle Gezici Eğitim Programı başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş’ ta kurduğu Çadırkentte, afetlerin yarattığı travmaların çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütmüş olduğu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Belediyesi deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları yeni paydaşlarıyla sürdürüyor.

Türkiye Kalkınma Vakfı ve UNİCEF iş birliğiyle Çadırkentte yaklaşık 6 hafta sürecek olan Gezici Eğitim Programı faaliyeti başladı.

Program kapsamında, Çadırkentte yaşayan ailelerin çocukları, dil ve erken okuryazarlık, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına yönelik eğitimlere tabii tutulacaklar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Aynı zamanda çocukların analitik düşünme yeteneği ve problem çözme becerilerine katkı sunacak robotik kodlama eğitimi de gerçekleştirilecek. Çadırkentte yaşayan aileler çocuklarına sunulan eğitimler dolayısıyla İzmit Belediyesi ekiplerine duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalara katkı sunan tüm personele teşekkürlerini ilettiler.