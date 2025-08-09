Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Güney ilçesi Koparan Mahallesi’nde gölete düşerek balçığa saplanan bir kuzuyu zorlu bir operasyonla kurtardı. Araç giremeyen bölgeye ulaşmak için taş döşeyerek yol açan ekipler, hayvanı sağ salim sahibine teslim etti.DENİZLİ (İGFA) - Olay, Koparan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Şadiye Akyer’e ait kuzu, sulama göletine düşerek çamura saplandı. Hayvanının mahsur kaldığını fark eden Şadiye Akyer, mahalle muhtarı Ümit Kahraman’dan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Araçla erişimin mümkün olmadığı bölgeye müdahale edebilmek için taş döşeyerek geçici bir yol inşa eden ekipler, ardından yürüyerek kuzunun bulunduğu alana ulaştı.

İtfaiye personeli, yoğun balçık içerisindeki hayvanı dikkatli bir çalışmayla kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kuzu, kısa sürede sahibine teslim edildi. Kurtarma anı duygusal anlara sahne olurken, hayvanına kavuşan Şadiye Akyer, “İtfaiyemiz olmasaydı kuzumu kaybedebilirdim. Allah hepsinden razı olsun” dedi.