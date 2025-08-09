Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca vatandaşları etkinliklerle buluştururken, Karadeniz ezgilerinin yankılandığı konserde vatandaşlar horon oynayarak unutulmaz bir gece yaşadı.

Yaz boyunca renkli etkinliklerle vatandaşlara hem keyifli hem de kültür dolu anlar yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Muhammet Vanal konseri ile unutulmaz geceye daha imza attı. Karadeniz’e özgü eserlerini kemençe eşliğinde seslendiren Vanal’a, vatandaşlar kurulan geniş horon halkaları ile eşlik ederken kültürel aktarımın canlı bir örneği olarak öne çıktı. Her yaştan vatandaşı sosyal hayatına canlılık katan etkinlikler ile buluşturan Büyükşehir, birlik ve beraberliğin Kocaeli’deki simgesi olan Milli İrade Meydanı’nda konser ve sinema etkinliklerini her hafta sonu gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, düzenlenen Muhammet Vanal konseri uzun süre hafızalara yer edecek anlara sahne oldu. Kemençe eşliğinde seslendirilen Karadeniz türküleriyle coşku doruğa ulaşırken, alanı dolduran vatandaşlar horon halkaları oluşturarak müziğe eşlik etti.

Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği bu özel gecede, Karadeniz’in kendine has ezgileriyle keyifli vakit geçirilirken çocuklar da horona eşlik ederek aileleriyle birlikte eğlendi. Karadeniz ezgilerinin yanı sıra yöreye ait farklı oyunlar hep birlikte oynanarak horonun yanında halaylar çekildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz vatandaşlara eşlik ederek horona katıldı. Yavuz, etkinlik sonunda Vanal’a çiçek takdiminde bulundu. Büyükşehir, Milli İrade Meydanı’nda yaz boyunca her cuma günü yerel sanatçılar ve her cumartesi günü ise sinema etkinliklerine devam edecek.