Bilecik Gölpark, halkın hizmetine daha güzel sunulmaya hazırlanıyor.

Vali Şefik Aygöl, Pelitözü’nde bulunan Gölpark’ta son sürat giden çalışmaları inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun tempoyla hazırlıklarını tamamladığı Gölpark halkın hizmetine en iyi şekilde sunulmak için hazırlanıyor. Artık yeni kamp alanları, karavan alanları, kahvaltı bölümleri, oyun alanları, park alanlarıyla çeşitli imkanların sunulacağı Gölpark’ta daha sıcak, daha samimi bir ortam hedefleniyor.

Vali Aygöl, incelemelerin ardından, ‘’Güzel Bilecik, her şeyin en iyisine layık. Gece gündüz demeden ter döken çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Emek olmadan olmazdı. Gölpark’ı değerlendirmek istedik. Yok olup yitip giden bir yer olmasına gönlümüz el vermedi. Doğal güzelliklerimizi her zaman koruyacağız. Çok daha fazlasını hak eden Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.