Gönen Belediyesi, finansal yönetimindeki disiplinli ve şeffaf yaklaşımıyla örnek teşkil ediyor.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde, Gönen Belediyesi’nin herhangi bir SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu bulunmuyor. Gönen Belediyesi, her ay düzenli olarak SGK ödemelerini yaparak, mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiriyor.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gönen Belediyesi olarak mali disiplini ve şeffaflığı en üst düzeyde tutuyoruz. SGK borcumuzun bulunmaması, çalışanlarımızın haklarının korunması ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ödemeler, belediyemizin güvenilirliğini ve itibarını pekiştirmektedir. Bu sayede, projelerimizi ve yatırımlarımızı kesintisiz bir şekilde hayata geçirerek, Gönen’i daha yaşanabilir bir yer haline getirme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, bu başarıda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşlara hizmetin kesintisiz devam edeceğinin altını çizdi.