Osmangazi Belediyesi, ilçenin köylerinde düzenlediği şenliklerle kırsal kesimdeki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 'Köyümüzde Şenlik Var' projesi kapsamında, köylerde yaşayan yurttaşlar için eğlence dolu etkinlikler organize ediliyor. Projenin son durağı Dürdane Mahallesi oldu.

Köy meydanına kurulan oyun alanlarında çocuklar ücretsiz olarak doyasıya eğlenirken, yurttaşlar düzenlenen konser, yemek yarışması ve tavla turnuvasıyla keyifli anlar yaşadı. Şenlik alanında çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ve limonata ikram edildi. Baloncuk patlatma etkinliği ile çocuklar neşeli anlar yaşadı. Köy meydanına kurulan sahnede seslendirilen türküler eşliğinde köy sakinleri saatlerce eğlendi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, meclis üyeleri ve Dürdane Mahallesi sakinlerinin katıldığı etkinlik, tavla turnuvası ve yemek yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi. Etkinlikte eğlenen çocuklar, "Bugüne kadar köyümüzde böyle bir etkinlik ilk kez düzenleniyor. Oyun alanlarının hepsinde oynayarak çok eğlendik. Bu şenliği köyümüzde düzenleyen Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederiz" dediler. Dürdane Mahallesi sakinleri de eğlenceyi ayaklarına kadar getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini iletti.