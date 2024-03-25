Balıkesir’in Gönen ilçesi Kocapınar kırsal mahallesinde merada bulunan arı kovanlarına, ayılar tarafından zarar verildi.

Gönen’in Kocapınar kırsal mahallesinde arıcılık yapan Tahsin Savaç, yaklaşık 25 yıldır bu mesleği icra etmekte. Ancak son günlerde yaşanan olaylar, onun ve diğer arıcıların huzurunu kaçırdı. Son iki gün içinde, mahallesindeki merada bulunan arı kovanları ayılar tarafından saldırıya uğrayarak parçalanan Savaç, "Ayılar kovanlarımızı parçalayarak büyük zarar veriyorlar. Bu durum bizi derinden etkiliyor. Yetkililerden bu konuda acil önlemler almasını ve çözüm bulmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ayılar tarafından parçalanan 14 arı kovanı kullanılamaz hale gelirken, bölgede çok sayıda ayının ayak izlerine rastlanması, arıcıları endişelendirdi. Bir kez zarar verdikleri kovanlara tekrar gelmeleri durumunda, bal üreticileri büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Bal yetiştiricileri yerel yetkililerin bu konuya duyarlı bir şekilde yaklaşarak çözüm bulmalarını bekliyor.