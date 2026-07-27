Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 1. Okul Sokak'ta yer alan tarihî bir mezarın üzerinin çakıl taşlarıyla örtüldüğü iddiası ortaya atıldı. Meseleyle alakalı beyanatta bulunan Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, eski mezarın muhafaza edilmesi ve tetkik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 11 ay önce mahalle halkından gelen ihbar üzerine alana geldiklerini ifade eden Turan, "Mezarın taşlarıyla beraber burada olduğunu biliyordum. Buraya vardığımızda mezarlar açıktı. Bu vaziyet kamuoyuna da pek yansımadı. Mahalle sakinleri bu kabirlerin şehit mezarı olduğunu da dile getiriyor" dedi.

Tarihi mezarlar otopark görünümüne bürünmüş

Yaklaşık 2-3 hafta evvel bölgede düzenleme yapıldığını aktaran Turan, "Mezarların üstü çakıl taşlarıyla kapatılmış. âdeta otopark manzarasına bürünmüş. Vakıf amacı dışında bir kullanım söz konusu. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'ın meseleye el atmasını, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de burada inceleme icra etmesini istiyoruz. Ecdadımıza sahip çıkılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vakıf mülklerinin kullanımına dair değerlendirmelerde de bulunan Turan, "Vakıf Kanunu gereğince vakıf malları gayesi dışında kullanılamaz. 1940'lı yıllardan sonra ecdada yönelik birtakım yanlış tatbikatlar başladı. Vakıf taşınmazlarının bazıları kiraya verilebiliyor ancak kabirler kiraya verilemez. Buranın mazisi soruşturulursa çok mühim parçalar gün yüzüne çıkabilir. 2012-2016 yılları arasında buranın ikinci derece muhafaza edilmesi gerektiğine dair değerlendirmeler de mevcut" ifadelerini kullandı.

Tarihî kabrin bulunduğu sahayla alakalı tetkik gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ise merak konusu oldu.