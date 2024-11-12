Akıllı telefon fotoğrafçılığı her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Telefonlar, gelişmiş kamera teknolojileri sayesinde harika fotoğraflar çekebiliyor.

Ancak bazı kullanıcılar, fotoğrafları düzenlemeyi tercih ediyor ve bunun için RAW formatına ihtiyaç duyuyor.

RAW fotoğraflar, sıkıştırılmamış ve işlenmemiş oldukları için düzenleme için idealdir. JPEG dosyalarına göre daha fazla bilgi içerirler ve bu da daha hassas düzenlemeler yapılmasına olanak tanır.

Google, CameraX'e RAW çekim desteği getirerek, daha fazla uygulamanın bu özelliği sunmasını sağlayacak. RAW dosyaları, Adobe DNG formatında kaydedilecek.

Bu güncelleme, kullanıcıların daha fazla üçüncü taraf uygulamada RAW fotoğraf çekebilmesi anlamına geliyor. Bu da, fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcılar için daha fazla seçenek ve esneklik sunacak.