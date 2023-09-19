MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Gördes ilçesine bağlı Atatürk, Hüseynibaba, Adnan Menderes ve Nakıpağa mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesine bağlı Atatürk, Hüseynibaba, Adnan Menderes ve Nakıpağa mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından ızgaraların iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alındı. Çalışmalardan memnun kaldığını ifade eden mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.