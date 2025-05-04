Kent genelinde çevre bilincini artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitim gören okullardaki yüzlerce öğrenciye sıfır atık eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık hedefini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine imza atmaya devam ediyor. Birçok okulda gerçekleştirilen sıfır atık eğitimi, öğrencilere çevre dostu yaşam alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında il genelinde yaklaşık 90 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi. Eğitimde; geri dönüşümün önemi, atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilgiler aktarıldı. Ayrıca öğrencilerle birlikte interaktif seçenek yazılımlı sıfır atık filmi izlenerek, oluşan atıkların yönetimine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimlerde öğrencilere; evimizde, okulumuzda oluşan geri kazanılabilir atıkların (kağıt, plastik, metal, cam), atık pillerin, bitkisel atık yağların, elektrikli ve elektronik atıkların, tekstil atıklarının ve atık pillerin oluştuktan sonra nasıl biriktirilmesi gerektiği, nerelere atılması gerektiği, ilimizde konumlandırılmış olan mobil atık getirme merkezlerinin adres bilgileri, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrenciler evlerinde ve okullarında sıfır atık uygulamalarına nasıl katkı sağlayabilecekleri hakkında bilgilendirildi. Bu kapsamda geri dönüşüm, atık azaltma ve enerji tasarrufu gibi konularda pratik bilgiler verildi.

ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR

Öğrencilere, günlük yaşamda sıfır atık uygulamalarıyla nasıl çevreye daha az zarar verilebileceği anlatıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde, özellikle okullarda yapılması gereken atık yönetimi çalışmaları ve geri dönüşüm uygulamaları vurgulandı. Atıkların geri dönüşüme gönderilerek döngüsel ekonomiye katkı sağlandığı, 1 ton kağıt atığın geri dönüşümüyle 17 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bilgisi verildi.