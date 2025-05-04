GAZİANTEP (İGFA) - Turistlerin yoğunluğunun artmasıyla beraber kültürü, tarihi, gastronomisi ile ön plana çıkan Gazi şehirde Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını ve yeni uygulamalarını sürdürüyor.

Şehrin tarihi yapılarının ile mahallelerinin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Gaziantep Kalesi çevresinde araç parkı sorunu için çözüm üreten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan Abdullah Kepkep İlkokulu, Münifpaşa Ortaokulu, Özdemirbey İlkokulları’nın bahçelerinde hafta sonları ücretsiz otopark hizmeti verecek.

Bölgede ulaşım sorununu çözmek için yapılan çalışma ile ziyaretçiler için büyük kolaylık sağlanacak, araçlarını güvenle park edebilecekler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca yapılan çevre ve yol düzenlemeleriyle kale çevresinde ulaşımda konforu arttırırken araç trafiğinde akıcılığı arttırmayı hedefledi.