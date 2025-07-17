

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanenin fiziki yapısının yetersiz olduğuna değinen Erkal Altay, fiziki imkansızlıklar, bazı branştaki çalışan hekim ve personel eksiklikleri nedeniyle sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Altay paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“İnegöl Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevim görev sürem bitmesi nedeniyle sona ermiştir. Çalıştığım süre boyunca İnegöl Devlet Hastanesine ve İnegöl'ümüze gece gündüz demeden çalışıp katkı vermeye çalıştık. Çalıştığım çok değerli arkadaşlarım oldu. Bursa merkez dışında hiç bir hastanede bulunmayan özellikli birimlerin açılmasında katkımız ve çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Bazen fiziki imkansızlıklar, bazen bazı branştaki çalışan hekim ve personel eksiklikleri nedeniyle bazı sorunlar yaşadık. Ancak biz hastanede nihai hedef olarak anjio ünitesi, koroner yoğun bakım, baybass ameliyathanesi, kvc yoğun bakım ve nihayet Eğitim Araştırma hastanesi olması için çaba sarf ettik. Hastanemiz maalesef sürekli büyüyen ve gelişen şehrimize yeterli gelmemektedir. Verilen kararlar için hakkımızda hayırlısı olsun. Ülkemize vatanımıza başka bir kurumda hizmete devam edeceğiz inşallah.”

Kaynak: HABER MERKEZİ