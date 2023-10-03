Rumi Görme Engelliler Derneği, “Rumi’nin diyarı Karaman’dan hoşgörünün başkenti Konya’ya Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kilometre pedallıyoruz” farkındalık etkinliği organizasyonu düzenledi.KARAMAN (İGFA) - 3 profesyonel bisikletçi, 6 görme engelli üye, 1 gönüllü üye, 1 teknik destek, 3 şoför ve 2 tertip komitesi üyesi ile toplam 16 kişi ile gerçekleştirilen etkinlik toplam 2 gün sürdü.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) önünden başlayan etkinlikte dernek üyeleri Karamanlı bisikletçilerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar bisiklet sürdü.

Yapılan basın açıklaması sonrasında Karaman Müftülüğü'ne bağlı vaizler tarafından yapılan dualarla Kazımkarabekir’e doğru uğurlandı. Kazımkarabekir’e varan grupönce şehitliğe uğradı, 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın’ınkabri başında tüm şehitlere dua ettikten sonra şehidin evine uğrayan kafile, şehidin babası Selahattin Yalçın’a bayrak ve çiçek takdim etti.

Ertesi gün Konya’ya hareket ederek Mevlana Meydanı'na ulaşan kafile 100 kilometreyi tamamladı.

Rumi Görme Engelliler Derneği Başkanı Ökkeş Mendilli, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Karaman-Konya illerinin arasının 100 kilometre olduğunu öğrenince kafamızda bir ışık yandı. Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Kilometre Pedallıyoruz isimli etkinliği kararlaştırdık. Buradaki maksadımız farkındalık oluşturmak. Görme engellilerimizin bu hayatın içerisinde sosyal aktivitelerde bulunduğunu ve bu hayatın ortasında olduğunu hissettirmek amacıyla Karaman’dan Konya'ya 100 kilometre pedalladık" dedi.

Hz Mevlana’nın 22. Kuşaktan torunu olan Esin Çelebi Bayru ise Hz. Mevlana’nın 30 Eylül doğum günü olması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül ettiği böyle bir zaman da bu tür bir farkındalık etkinliği beni çok duygulandırdı ve gururlandırdığını belirterek, bu etkinliğinsürekli hale gelmesini diledi.