Yaylacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen son çalışmada, tarım arazisi üzerine ruhsatsız şekilde inşa edilen 1 depo yıkıldı, bir başka depo ise kullanılamaz hale getirildi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda harekete geçilirken, yasal süreci tamamlanan kaçak yapılar için yıkım işlemi uygulandı. Bin 500 metrekarelik bir depo tamamen ortadan kaldırılırken, 280 metrekarelik diğer yapının da kullanılamayacak duruma getirildiği bildirildi. Operasyon sırasında çevik kuvvet ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının kaçak yapılarla işgaline karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor.