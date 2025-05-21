Festivalde bölgeye özgü tatlar, müzikler, danslar ve el emeği ürünler ziyaretçileri bekliyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen festival, Karadeniz kültürünü Bursa’da yaşatmayı amaçlıyor. Etkinlik alanında Karadeniz mutfağından örnekler, alışveriş stantları, halk oyunları gösterileri ve çocuklar için özel aktivite alanları yer alacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek şekilde hazırlanan program, renkli görüntülere sahne olacak.

Festivalin müzik programı da dikkat çekici. 30 Mayıs’ta Tuğçe Kandemir, 31 Mayıs’ta Ekin Uzunlar sahne alacak. 1 Haziran’da ise Karadeniz’in sevilen yerel sanatçıları müzikleriyle festivale renk katacak. Nilüfer Karadeniz Festivali, bölge kültürünü yaşatırken katılımcılara da keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.