Aile maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirtti.
Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.
Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturmada Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.
Kaynak: İHA