Çelik, hem görev süresi boyunca oluşan mali tabloyu hem de geçmiş dönemlere ait borç durumunu içeren icmal tablosunu duyurdu.

Göreve geldikleri 26 Mayıs 2024 tarihinden bu yana tüm maaş, ödeme ve hak edişlerin zamanında yapıldığını belirten Çelik, dönemlerine ait herhangi bir borç bırakmadıklarının altını çizdi. Ayrıca kulübün geçmişten kalan borçlarının 1 milyar TL’yi aşan kısmının ödendiğini vurgulayan Çelik, kulübün toplam borcunun 1 milyar 2 milyon TL seviyesine gerilediğini açıkladı.

31 Mayıs’taki Mali Genel Kurul’un, yönetimin ilk genel kurulu olması açısından da önem taşıdığını ifade eden Çelik, toplantıya tüm genel kurul üyelerinin katılımını beklediklerini dile getirdi.