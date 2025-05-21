Olay saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesindeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Hasan T.(16) ve arkadaşı Ahmet Akif B.(15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet etmeye başladılar. Parkta oturan 4 gence, tanımadıkları Muhammed D.(17) İle Ramazan Y.(20) lazer ışığı tuttular. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan Hasan T.(16) ve arkadaşı Ahmet Akif B.(15), lazer tutan 2 şahsı uyardılar. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed D.(17) ve Ramazan Y.(20), bıçaklarla Hasan T.(16) ile arkadaşı Ahmet Akif B.(15)'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladılar. 2 şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Hasan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAKALANDILAR

Kaçan şüpheliler, Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesinde yürüyerek gezerken polis ekiplerince yakalandılar. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.