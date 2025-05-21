Koza Kütüphane’de Hakan Akdoğan’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte Ekinci, son romanı “Aziz” üzerinden edebiyat, sanat ve insan psikolojisi üzerine düşüncelerini paylaştı.

Ekinci, üç kuşaktır sanat koleksiyonculuğu yapan bir ailenin ferdi olan Aziz Mirzade’nin, henüz parlamamış genç bir sanatçıyı keşfetme hayalini romanına konu ettiğini anlattı. Eserde, Aziz’in keşfettiği 16 yaşındaki Timur’un dünya çapında ünlü bir sanatçıya dönüşmesi, ardından 27 yaşında intiharı ve ardında bıraktığı üç özel eserin izini süren bir hikâye kurgulanıyor.

Farklı hayatlara duyduğu merakı dile getiren Ekinci, bir hikâyeyi yazarak en derin biçimde deneyimlemenin mümkün olduğunu ifade etti. Yazarlığın, hem başkasının hikâyesini kendi hikâyen gibi anlatmak, hem de kendi yaşantını başkasına aitmiş gibi sunmak olduğunu belirten Ekinci, yazdığı her esere kendinden bir şeyler kattığını söyledi.

İnsanın yaşamındaki tüm eylemleri korku ve umut arasındaki dengeyle açıkladı. Ölüm korkusu ve unutulmama arzusu arasında sıkışan insanın, bu boşluğu sanatla doldurmaya çalıştığını ifade eden Ekinci, “Kimi bunu yazarak, kimi üreterek, kimi de sanat eseri biriktirerek yapar” dedi.

Söyleşinin ardından okuyucuların sorularını yanıtlayan Ekinci, kitaplarını da imzalayarak edebiyat tutkunlarıyla buluştu.