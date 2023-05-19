Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti'den 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere yönelik tepki açıklaması geldi.

"Bu seçimin kaybedeni görme engelliler oldu" diyen Eşitti, en son düzenlenen seçim yasasında görme engellilerin tek başlarına oy kullanabilmeleri ile ilgili madde de yer almış ve yasalaştığını belirterek, "Biz bu maddenin yasalaşması için çok mücadele vermiş, talepte bulunmuştuk. Adeta hayatımızda bir dönüm noktası olmuş gibi sevinmiş, görme engellilerin tek başlarına oy kullanabilmelerini seçim yasasında yer almasını büyük bir adım olarak nitelendirmiştik. Fakat Yüksek Seçim Kurulu hevesimizi kursağımızda bırakmış, bizlerin önerdiği oy şablonunu değilde, görme engellilerin dünyasından bir haber bir şekilde hazırladıkları oy şablonlarını sandık kurullarına göndererek, bizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşatmışlardır" dedi.

Sandık kurulularındaki görevlilerin de yeterli bilgiye sahip olmamasından ötürü tartışmaların yaşandığını beliren Eşitti, "Bir bilene danışmanın, bir dağ aşıracağı atasözünü deduymayan YSK yetkilileri, maalesef görme engelliler ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına görme engellilerin nasıl oy kullanabileceklerinin daha kolay olabileceği ile ilgili hiçbir görüşe başvurmamıştır. Ben yaptım, oldu mantığıyla hazırlanan görme engellilerin oy şablonu verimsiz, ve kullanışsız olarak hazırlanan şablon, sandıklarda neredeyse hiç kullanılmamıştır.

Siyasi partiler de bizi önemsemedi! Yüksek Seçim Kurulu’nun yapmış olduğu bariz hatayı siyasi partilerde görmezden geldi" diye konuştu.

UMUTLAR İKİNCİ TURA...

Eşitti, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız görme engellilerin tek başlarına oy kullanmaları ile ilgili prova niteliğindeki çalışmamızı YSK'ya göndermiş, tüm detaylarıyla paylaşmıştık. Sadece biz değil, engelsiz erişim derneği de önceki seçimlerde bizimkisine benzer bir çalışma yaparak görme engellilerin kullanımına sunmuşlardı. Ne YSK, ne siyasi partiler bizlere danışmamış, gerekli tedbirleri almamış, görme engellilerin tek başlarına oy kullana bilmeleri ile ilgili yapılan tüm çalışmalar heba edilmiştir. Bu durum ile alakalı siyasi partilerimize çağrıda bulunmama rağmen, bir türlü geri dönüş alamamış bulunmaktayım. Dilerim ikinci turda YSK aynı hatayı yapmaz, görme engellileri sandık görevlileri ile karşı karşıya getirmez".