Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkadaşı yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus Emre Ç.(15) yönetimindeki 16 AJE 416 plakalı motosiklet, ışıklı kavşakta cadde üzerinden sokağa dönüş yapan Oğuzhan K.(28) yönetimindeki 16 ABB 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı İbrahim T.(16) yaralandı. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.