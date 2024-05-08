Pendik Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurna mevkiinde seyir halinde olan Mercedes marka minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden minibüs şoförü, yolun kenarında durarak araçtan indi. Bu sırada minibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, lüks minibüsün alev alev yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.