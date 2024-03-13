Göz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Göz ağrısı gözün yüzeyinde veya gözün yapısında derin olabilir. Ağrılı bir göz ağrısı, özellikle herhangi bir noktada görme kaybıyla karşılaşırsanız, ciddi bir probleminiz olduğuna dair bir işaret olabilir. Bu durumda acil tıbbi yardım gereklidir.

Göz yüzeyinde göz ağrısı varsa, kaşıntı, yanma veya zonklama olarak tanımlanabilir. Genellikle göz yüzeyindeki bir dış cisim, göz enfeksiyonu veya iltihapla veya göz tahrişine neden olan herhangi bir şeyle ilişkili göz yüzeyini örten bir zar ile ilişkilidir. Gözünüzde derinleşen göz ağrısını zonklama veya acıma olarak tanımlayabilirsiniz.

Göz Ağrısının Sebepleri Nelerdir?

Alerjiler Blefarit (göz kapağı iltihabı) Gözyaşı kanalları tıkalı Chalazion (Bir tür göz kapağı kisti) Baş vurma Kontakt lens sorunu Korneal aşınma Göz gözü (gözyaşı üretiminin azaltılması) Ektropion (Dışa açık göz kapağı) Entropion (çan-yüzlü göz kapağı) Göz varlığı Glokom (optik sinirlere zarar veren bir grup hastalık) Künt travma veya yanık nedeniyle yaralanmalar İritis (Gözün renkli kısmında iltihaplanma) Keratit (Korneal iltihap) Optik sinir (optik sinir iltihabı) Pembe göz (konjoktivit) Sklerit (gözün beyaz kısmında iltihap) Arpacık Üveit (gözün orta tabakasının iltihabı)

Göz Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Gözlük kullanma: Sürekli kontak lens kullanıyorsanız, kornealarınızı iyileştirmek için gözlük kullanmalısınız.

Sıcak kompres: Doktorlar, hastaların nemli ve nemli havlularla blefarit, göz kapağı iltihabı veya omuz uygulaması yapmasını isteyebilir. Bu tıkanmış petrol boncukları ve saç köklerinin açılmasına yardımcı olacaktır.

Durulama: Gözünüzde yabancı madde veya kimyasal madde varsa, su veya tuzlu su ile durulanırsa tahriş giderilir.

Antibiyotikler: Gözde ağrıya neden olan göz enfeksiyonlarını tedavi etmek için antibakteriyel damlalar ve oral antibiyotikler kullanılabilir.

Antihistaminikler: Göz damlaları ve oral ilaç tedavileri gözdeki alerji ile ilgili ağrıyı hafifletebilir.

Göz damlaları: Glokomatöz hastalığı olan hastalar, terapötik göz damlalarını kullanabilir ve böylece gözdeki basıncı azaltabilir.

Cerrahi müdahale: Bazen dış müdahalenin veya dış yanmanın neden olduğu hasarı telafi etmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Ancak, bu çok nadir bir durumdur. Glokomlu hastalarda oküler akıntı gelişimi için lazer tedavisi gerekebilir.

Göz Ağrısına Ne İyi Gelir?

1.Salatalık

Salatalık içeren anti-inflamatuar bileşenler, kaşıntılı gözdeki tahrişleri, şişlikleri ve tahrişleri azaltmaya yardımcı olur.

Bir salatalık yıkanır ve kalın dilimler halinde kesilir. Bu dilimler 15-20 dakika boyunca dondurucuya konur ve en az 10 dakika beklemeye bırakılır.

Bu işlem günde 4-5 kez tekrarlanır.

2. Soğuk Süt

Göz ağrısını veya göz çukurunu gidermek için en etkili ev ilaçlarından biri sütdür.

Bir parça pamuk soğuk suya batırılır ve göz bu pamukla ovulur. Bu pamuk parçasını sütte tuttuktan sonra gözü hafifletmek için soğuk kompres olarak da uygulanabilir.

Bu, günde iki kez, bir sabah ve bir akşam tekrarlanır.

3. Gül Suyu

Saf gül suyu göz kaşıntısı ve ağrıların giderilmesi için en etkili ev ilaçlarından biridir. Gözler sakinleştirici ve sakinleştirici, gözleri temizlemeye yardımcı olur. Bu tedavi bazı yollarla kullanılabilir.

Gözlerinizi en az günde iki kez gül suyuyla durulayın.

Ayrıca gözünüzde kalıcı bir rahatlama için gül suyu bir göz damlası olarak da kullanabilirsiniz. 3 damla gül suyunu iltihaplı göze bırakın.

4. Su ve Tuz

Su ve tuzun karıştırılması kolaydır ve göz ağrısını ve göz kaşıntısını hafifletmek için yararlı bir tedavi yöntemidir. Bir göz durulama karışımı olarak kullanıldığında, bu karışım tahriş olmuş ve iltihaplı göz için oldukça iyidir ve gözdeki birikmiş kalıntıları temizlemeye yardımcı olur. Buna ek olarak, tuz içerdiği antibakteriyel maddeler ile bakterileri yok etmeye yardımcı olur.

Bir bardak su göz yıkama, bir çay kaşığı tuz karışımı için doğal bir karışımdır. Bu çözelti, tuz tamamen eriyene kadar kaynatılır.

Çözeltinin soğumasına izin verin ve ardından bu karışımı görsel olarak uygulayın.

2-3 gün boyunca bunu günde birkaç kez tekrarlayın.

5. Yeşil Çay

Yeşil çay kaşıntılı göz için rahatlama gibi birçok sağlık yararları vardır. Gözleri yatıştırır ve iltihap önleyici özelliği ile iltihabı ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Bir bardak su içinde 2 yeşil çay poşeti kaynatılır. Daha sonra tamamen soğumaya bırakılır. Gözler bu karışımla yıkanır.

Semptomlar giderilene kadar karışımı günde iki kez yıkayın.

6. Sıcak Sıkıştırma

Göz ağrısı nedenleri için en etkili ev tedavi yöntemlerinden biri sıcak kompresidir. Sıcak kompresin sıcaklığı kan dolaşımını artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Aynı zamanda ağrı ve şişliğin azaltılmasına ve enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olur.

Sıcak suda temiz bir havlu alın. Ardından çıkarın ve suyu iyice sıkın.

Gözlerinizi ılık tutun ve göz kapaklarınıza yakın gözlerinizi nemlendirin. Bunu 5 dakika yap.

Bunu birkaç kez tekrarlayın.

Göz kapağı çevresindeki yağ kalıntılarını temizleyin.

Kendinizi daha iyi hissedene kadar bu tedaviyi günde birkaç kez uygulayın.

Not: Her iki gözünde de enfeksiyon varsa, her göz için farklı bir temiz bezle sıcak kompres uygulayın.

7. Göz Otu

Göz çimi, enfeksiyon ve tahrişten kaynaklanan göz ağrısının tedavisinde kullanılan bir başka bitkisel çözümdür. Pembe göz ve göz yamaları gibi rahatsızlıkların tedavisinde özellikle etkilidir.

Göz alıcı, enfeksiyöz ve sıvı-kurutma maddesi, iyileşme sürecini hızlandırır ve enfeksiyonun yayılmasını önler. Araştırmaya göre, kaşın tek damlası çeşitli göz soğukluğunun tedavisinde etkilidir.

Bir bitki kaşığı çay kaşığı bir bardak su içinde 10 dakika kaynatılır. Soğumaya bırakılır ve sonra bir tülbent kullanılarak süzülür. Bu karışım gözleri yıkamak için kullanılabilir. Günde birkaç kez yapılır.

Ek olarak göz, gözdeki ağrı nedenlerinden tahriş ve iltihaplanmayı azaltmak için de kullanılabilir. Her gözün bir damlası günlük olarak aşılanır ve bu işlem enfeksiyon temizlenene kadar devam eder.

8.Bal

Baldaki antibakteriyel içerik, göze enfeksiyona neden olan zararlı bakterileri yok etmeyi mümkün kılar. Araştırmalar balın gözyaşı eksikliği ve meibomian dişeti hastalığı üzerindeki antibakteriyel etkisine odaklanmıştır. En iyi sonuç için, manuka balı veya organik bal kullanın.

Kabaca eşit miktarda bal ve su karıştırılır. Bu karışım temiz bir pamuk parçası kullanılarak cilde uygulanır. Bu tedavi yöntemi, semptomlar temizlenene kadar günde 2 veya 3 kez kullanılır.

Buna ek olarak, top doğrudan bal ile damlatılabilir. Gözyaşları sayesinde bal, gözdeki kir, kir ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Günde 2 veya 3 kez kullanabilirsiniz.