Göz kapağı düşüklüğü bazen yaşla birlikte ortaya çıkarken, bazen de doğuştan mevcut olabiliyor ancak çoğu zaman bu durumun yaşlılık, yorgunluk veya genetik özelliklerden kaynaklandığı sanılıyor. Oysa göz kapağı düşüklüğü, görüş alanını önemli ölçüde daraltarak refleksleri zayıflatıp ciddi kaza risklerini beraberinde getirebiliyor.

Yaşlanma belirtilerinin en erken görüldüğü bölge olmasından dolayı göz kapağı düşüklüğünün kişiyi olduğundan daha yorgun, yaşlı ve mutsuz gösterdiğine dikkati çeken Can Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kader Yıldız Doğan, aynı zamanda bu durumun görüş kalitesinde bozulma ve baş ağrılarına sebebiyet verebildiğini de kaydetti.

Ameliyatla çözümü mümkün

Göz kapağı düşüklüğünün, basit bir cerrahi girişimle giderilebildiğine değinen Dr. Doğan, "Göz kapağı düşmesi özellikle görüşü kısıtlayacak seviyeye kadar gelmiş olabilir. Böyle bir durumda göz kapağı sarkmasını ortadan kaldırma ihtiyacı doğar. Lokal anestezi altında, 45 dakika süren bir operasyonla fazla cildin ve gerekirse fıtıklaşmış yağ dokularının alınarak bu sorun gidebilir. Böylece hastalar daha görüş kalitesini artırarak geniş bir görme alanına kavuştukları gibi daha genç ve dinamik bir görünüm elde etmiş olurlar." diye konuştu.

Yaşam kalitesini artırıyor

Dr. Kader Yıldız Doğan, eğer kişinin görüş alanında daralma, göz kapağında ağırlık hissi varsa bir göz hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini dile getirerek şöyle dedi: "Göz kapağı düşüklüğü sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da sorun teşkil eden, gözün temel işlevi olan görme duyusunu sınırlandıran bir sağlık sorunudur. Basit bir işlem kişinin yaşam kalitesinde ciddi bir fark yaratır."