Yeni düzenlemeye göre, en az 7 yıl hizmet süresini tamamlayan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev alabilecek.

Düzenleme kapsamında bu personel; infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanabilecek.

Kamu kurumları tarafından yapılacak personel alımlarında, şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erler için yüzde 10 oranında kontenjan ayrılması zorunlu olacak.