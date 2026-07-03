TÜİK verilerine göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,99 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 32,11 olurken, yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon artışı yüzde 17,76 olarak kaydedildi.

Açıklanan verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 oldu. Buna göre 20 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı, zam sonrası 23 bin 552 TL’ye yükselecek.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplandı. 2026 yılının ikinci yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. Enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Böylece temmuz ayı itibarıyla memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yeni dönem zamlı ödemeler başlayacak.