TÜİK, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak belirlendi.

Piyasa beklentileri, haziran ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 1,04 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,17 seviyesine ineceği yönündeydi. Böylece açıklanan enflasyon verisi, ekonomistlerin tahminlerinin sınırlı da olsa altında gerçekleşti.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 seviyesinde bulunuyor. TÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 artış göstermişti.