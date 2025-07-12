Erdoğan, konuşmasına tüm teşkilat üyelerini, kadın ve gençlik kollarını, milletvekillerini ve kabine üyelerini selamlayarak başladı. 81 vilayet ve 922 ilçede AK Parti için çalışan teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının devamında Erdoğan, yakın zamanda vefat eden danışmanı ve dava arkadaşı Yiğit Bulut’un vefatını duyurdu. Ağır bir hastalık geçirdiğini, hastanede ziyaret ettiğinde durumunun ciddi olduğunu belirten Erdoğan, Bulut'un kader ve teslimiyet bilinciyle hareket ettiğini ifade etti. Cenaze merasimine katılamayacağını ancak teşkilatın orada olacağını söyledi. Yiğit Bulut’a rahmet dileyerek sözlerini sürdürdü.

6 gün önce yaşanan olayda 12 askerin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, metan gazına maruz kalan Mehmetçiklerin şehadetiyle yüreklerin dağlandığını söyledi. Şehitlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diledi.

Erdoğan ayrıca Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüne de değindi. Bu olayın insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Boşnak halkının yaşadığı acıyı Türk milleti olarak yürekten paylaştıklarını ifade etti.

Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32.'sini gerçekleştiriyoruz. Bugün ve yarın oturumlarla güvenlikten kalkınmaya, ekonomiden siyasete farklı başlıklarda istişareler olacak. Katılımcı arkadaşlarımız fikirlerini, tenkitlerini, tekliflerini dile getirecek. Hakikatin ışığı da böyle doğacak. AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İşlerimiz hep ortak akılla, milletimize danışarak yürütüldü. Her zaman daha iyinin, millete hep daha iyi hizmet etmenin derdinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yol aydınlatan bir fener gibi gördük.

32. toplantımızı da yine bu anlayışla icra ediyoruz. Sizlerden de gönlünüzden geçenleri bizimle açık yüreklilikle bizimle paylaşmanızı rica ediyorum.

Bundan 47 yıl önce, 14 Ağustos 1984'te Siirt ve Hakkari'de bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu saldırıda 2 askerimizi şehit verdik. 9 sivil yaralandı. Bu tarihten itibaren bölücü örgüt saldırılar düzenledi. 10 bine yakın güvenlik görevlimizi bu mücadele şehit verdik. 50 bine yakın vatandaşımız terör olaylarında hayatını kaybetti. Hepsine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Onları unutmadık, vatanımız ebediyen var olacak, bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

1984'te ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi, her biri terürün kökünü kazıyacağını söyledi ama ne yazık ki bitirilemedi. Faili meçhuller, beyaz toroslar, Diyarbakır Cezaevi, yakılan köyler, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar bu yanlış uygulamalardan biriydi... Bunlar terörü daha da büyüttü, örgüte de istismar edeceği bir zemin sundu. Hataların bedelini hep birlikte ödedik.

Ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane olan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Örgütün Kürt kardeşlerimizi devlet ve milletten uzaklaştırmasının önüne geçmeye çalıştık. Tarihi adımlar attık.

Son yılarda örgütün hareket kabiliyeti tamamen neredeyse kaldırdık. Irak sahasındaki harekatlarımız ve Suriye'de gerçekleşen devrim terörle mücadelede elimizi güçlendirdi. Bahçeli'nin de çağrısıyla bir dizi adımlar attık. Güvenlik birimlerimiz koordinasyon içinde çalıştı. Hassas bir süreç yönettik. Örgüt İmralı'nın da çağrısıyla kendini feshettiğini açıkladı. Dün de bu kararı hayata geçirdiğini gösterdi, bir merasimle silahlarını bıraktı.

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştı. Bugün unutmayalım yeni bir gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün güçlü Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar açılmıştır.

Bir kere şu hususun altını çzieyim, 1984'teki ilk eylem sonrasında Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yola başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak terörü bitirmek için silahlı mücadelenin ötesinde formüller denendi ancak başarı sağlanamadı. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye planı bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Kanı durduracak, annelerin gözyaşlarını dindirecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Ancak şundan emin olun, devletimizin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla eğdirmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi de işte bu anlayışla izliyoruz.

İttifak ortağımız MHP lideri sayın Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini Türkiye aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın ve arkadaşlarımın milliyetçiliğini de kimse sorgulayamaz, bu kimsenin haddi ve hakkı değildir. Biz Bahçeli ve kadrosuyla beraber Türkiye Yüzyılı için bütün hayatımızı ortaya koyduk. Ülkemizin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. İstikametimiz, çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır.

Kimse korkmasın, ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Zihninizde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak milletimiz, ülkemiz için yapıyoruz.

Bazı gerçekleri açıkça konuşmak mecburiyetindeyiz. Terör bir sektör, ekosistem oluşturdu. Eylemlerden terör tarafındakiler nemalandı, karşıt görünenler de bundan nemalandı. Rant devşirmeye yeltendiler, İşte onlar bugünlerde kendilerini belli ediyor. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü çıkarları zedeleniyor, tezgahları bozuluyor. Oyuncaklarını kaybediyorlar. Milletim bunları görsün.

Milliyetçiyiz diyorlar, terör bitiyor diye sevinemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar terör bitecek, göreceksiniz! Hepsi işsiz kalacak!

Terör biterken terör istismarı da bitmektedir. Milletimin bu sahte kahramanları görmesi de en büyük arzumuzdur. Hükümet olarak son 23 yıldaki mücadelemiz, gayretlerimiz neticelenme yoluna girmiştir. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır.

Türk-Kürt-Arap 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Tekrar altını çiziyorum; vatanımıza, huzurumuza, milletimize, devletimizin onur ve guruna kasteden, kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Devletimiz bugün düne kadar çok daha gururlu, güçlü, onur ve en önemlisi istikbali için düne göre çok daha umutludur.

Şimdi oturup konuşacağız; silahlarla değil muhabbet ve kardeşlik için aralardaki terör engelin kaldırarak gönül gönüle konuşacağız. Her meselemizi konuşarak çözeceğiz. Bu milletin her bir vatandaşı kim olursa olsun her bir vatandaşımız devlet karşısında 1. sınıf vatandaştır.

Tüm farklılarımıza rağmen hep birlikte Türkiye'yiz, 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Kürt kardeşim, Alevi kardeşim sorunun mu var? Oturup konuşacağız. Soframıza bereket gelecek... Birlikte geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar.

İlk adım olarak TBMM'de bir komisyon kuracak, yasal ihtiyaçları Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Cumhur İttifakı olarak, DEM heyetiyle birlikte bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. DEM heyeti Meclis başkanımızla görüştüler. Bu süreçte rahmetli Sırrı Süreyya kardeşimizle, ardından Pervin Buldan hanımefendiyle oturduk konuştuk. Birlikte bu yürüyüş için neler yapabiliriz konuştuk. Demek ki oluyormuş. Daha da güzel şeyler olacak. Mümkün olan en yoğun katılımla meclisimizin de bu süreci destekleyeceğini temenni ediyorum.

Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşlerim meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla da konuşuyoruz, bu gelişmelerden mutlular. Hele Irak'ta çok farklı sesler meydana geldi. Suriye'deki Kürt kardeşimin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır.

Şimdi AK Parti, MHP, DEM Parti olarak bu yolda üçlü olarak beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. El ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle bu engelleri aşarız. Herkes bilsin, artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Kucaklaşacağız. Konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz. Gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Terörün bitmesiyle eskisinden daha güçlü olacağız. Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için seferber edeceğiz.

Türkiye, kardeşlikle büyüyecek. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın, çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Kimse tedirgin olmasın. Türk düne göre çok daha güvendedir. Kürt, Arap... düne göre çok daha güvende ve güçlüdür.

Silahların teslimini titizlikle takip edeceğiz. Şehit ana babaları... Ellerinizden öpüyorum. Kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, leke süremez. Müsterih olun. Gelinen noktayla şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müsterih olun. Gelinen noktayla fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye'yi bugünlerine şehitlerimiz ve gazilerimiz taşıdı.

Bugünleri görmemize vesile olan kahraman ordumuzun kahramanlarına, teröre karşı en önde safta mücadele edenlerine, istihbaratımızın isimsiz kahramanlarına, gazilerimize, şehit yakınlarımıza, aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."