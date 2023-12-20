Tarih kokan şehir Granada, İspanya’nın Endülüs eyaletinde yer almaktadır. Tarihte birçok gezgin tarafından övgüler alan şehir yemyeşil doğası ve eski çağlardan kalma dokusuyla gezenleri büyülemeye devam ediyor. Coğrafi açıdan bulunduğu konuma göre şehrin adı nardan gelmektedir. Granada İspanyol dilinde nar anlamına geliyor. Bu yüzden de nar şehrin sembolü haline gelmiş. Granada’nın birçok yapısında ve hatta şehrin armasında bile nar simgesini görmek mümkün. Şehir, Sierra Nevada Dağları’nın yanında üç tepe üzerine kurulmuştur. Dağın eteği boyunca yer almasından dolayı doğanın güzelleştirdiği şehirlerinden biridir. Günümüzde şehirde yaşayan insanların çoğu Hristiyan dinine mensup olmasına rağmen Granada’da ciddi anlamda İslami ve Yahudi etkileri görülmektedir. Hatta şehirde çingenelerden de izler görmek mümkün. Farklı dinlere, ırklara ev sahibi olan şehirde tabi ki de gezilecek yer de çok fazladır. Saraylar, caddeler, ibadethaneler, mahalleler, parklar, hamamlar, pazarlar gibi sayısız seçenek mevcut.

Granada’da Gezilecek 11 Muhteşem Yer

Pek çok kültürün buluştuğu yer olan İspanya,Granada şehri ile kültürleri, tarihi eserlerini ve yapılarını bir araya getiriyor. Küçük bir yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen barındırdığı tarihi eserler ile turistik açıdan en popüler yerler arasına girmeyi hak kazanıyor.Ayrıca iklimi sayesinde her mevsim rahatlıkla gidilen bilen bir yer olması ile Granada turistler için en iyi destinasyonlar arasına giriyor.Eğlenceli insanları renkli ve canlı sokakları ile Granada’da gezilecek çok fazla yer bulunmaktadır.Dilerseniz Granada gezilecek yerleri keşfedelim.

El Hamra Sarayı

Bu saray şehrin sembollerinden ve en bilinen tarihi yapılarından olması sebebiyle uğranması gereken yerlerin başında geliyor. El Hamra İslam mimarisinin başyapıtlarından sayılan önemli bir saray. Ayrıca saray UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunması bakımından mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. El Hamra kırmızı anlamına gelmekte olup üstünün örtüldüğü kara toprak taşlara kırmızı renk verdiği için bu adla anılmıştır. Sarayın bulunduğu yer bir tepenin üstü ve sarayın ardında da meşhur Sierra Nevada Dağları tüm güzelliğiyle duruyor. Güçlü surlarla etrafı çevrelenmiş saray uzaktan bakıldığında erişilmez gözükmektedir. Saray yazları serin bir sığınak işlevi görmekte aynı zamanda çiçek bahçeleriyle de cenneti andırmaktadır.

Capilla Real (Kraliyet Şapeli)

Katolik hükümdarların gösterişli mezarlarıdır bunlar. Şapelin içinde, 16. yüzyıldan kalma vitray pencereler ile birlikte Alonso Cano’nun yedi büyük resmi bulunuyor.

Realejo

Burası Granada’nın en eski Yahudi mahallelerinden biridir. Mahallerin yıllara dayanamamış ve harap olmuş duvarlarını sokak sanatçısı Raul Ruiz sprey boyayla sanat eseri haline getirmiştir. Sanatçının duvar resimleri eşliğinde sokakta yürürken sergideymiş gibi hissedebilirsiniz.

Sacromonte

Sacromonte renkli evleri ve otantik atmosferiyle bir çingene mahallesi olarak karşımıza çıkıyor. Çingeneler, 1532 yılından beri Granada’da yaşamakta olup ve 18. yüzyılda Sacromonte semtine yerleşmişlerdir. Burada en çok sanatsal bir ruha sahip rengarenk işlenmiş çingene evlerine hayran kalacaksınız. Mahalle fotoğraf çekmeye de bu açıdan uygun gözüküyor. Mahalle yamaç üzerinde yer alıyor ve mağaralardan oluşuyor. Bu mağaralardan biri de müze haline getirilmiş. Mağaralar turistlerle birlikte Bill Clinton ve Michelle Obama gibi birçok ünlü ismi de konuk etmiştir. Yamaçta yer almasından dolayı seyir keyfi olarak da size nehir, vadi gibi eşsiz manzaralar sunar mağaranın bir kısmı da El Hamra sarayını görmektedir.

Palacio de Dar al-Horra (İspanyol Müslüman Anıtları)

Palacio Dar Al-Horra, Müslümanlardan kalma bir eser olup Dar Al-Horra, “Dürüstün Evi” manasına gelmektedir. Dar Al-Horra’nın mimarisi ve dekorasyonu nasrid sanatının özelliklerini taşımaktadır. Anıt, merkezinde yüzme havuzu olan bir avludan ve kısa kenarlarda iki sundurmadan meydana gelmektedir.

Parque de las Ciencias (İlim Parkı)

Burası özellikle genç konuklara veya çocuk sahibi seyahat severlere hitap edecektir. Granada’nın tarihinde kaybolup soluk almak isteyen misafirler için uygun seçim olacaktır. Şehir merkezine kısa bir yürüme mesafesinde yer alan bu büyük bilim parkı insan vücudunu konusunda son teknolojileri inceleyen Techno-Forum Pavyonu’na da sahiptir. Bitkilerle ilgili botanik alanı, tropikal türlerden oluşan bir kelebek bahçesi ve daha birçok bilim konusu parkta yer almaktadır.

Bar La Fragua

Granada’ya gitmişken yerli içkilerden tatmak isterseniz bu mekan tam size göre olacaktır. Uygun fiyatlı ve lezzetli biralarıyla meşhur bu barda soluklanmak isteyebilirsiniz.

La Alcaicería (Arap Çarşısı)

Dar sokaklar ve labirenti andıran yapısıyla burası bir Arap baharat çarşısıdır. Geleneksel çarşı olması bakımından Granada’dan dönerken kendinize veya sevdiklerine sembolik hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Çarşıda yürürken türlü türlü çiçek sepetleri ve hoş kokular sanatsal bir atmosfer sizi bekliyor.

Monasterio de la Cartuja

Burası 16. Yüzyıldan kalma Manastır olarak Granada’nın dağlarının uzantısında yer alır. Dışarıdan bakıldığında basit mimari yapı olarak görülse de iç mimarisi dikkat çekici nitelikte güzeldir. İç yapı aşırı derece de süslü dizayn edilmiş olup Eyaletin en gösterişli dini binalarındandır.

Basilica de San Juan de Dios

Barok alanında yapılmış Granada’nın genel İslami havasından farklı olan bu yapı oyma sanatı ve altın işlemeciliğine oldukça güzel örnek oluşturur. Dış kısmı beyaz ve yeşil çinilerle örtülmüş olan kubbesiyle Bazilika St. John de Dios görülmeyi hak ediyor. Ayrıca klişenin içinde heykel, duvar resimleri, tahta oymacılığından eserler gibi birçok sanat eseri de gösterime açık bulunuyor.

Casa Federico García Lorca

Burası ünlü İspanyol şair, besteci ve oyun yazarı Federico García Lorca’nın hayatından izler taşıyan bir müzedir. Özellikle de şairin yaşadığı dönemi ayrıntılarıyla gözler önüne seren müzede Lorca hayranları için küçük bir kitapçı da var. Buradan Lorca ile ilgili anı veya kitap almak isterseniz oldukça seçenek mevcut.