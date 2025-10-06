Gazze’ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu üyelerinden bazıları, serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Filoda yer alan iklim aktivisti Greta Thunberg, Atina Havalimanı’nda yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarını sert ifadelerle eleştirdi.

Thunberg, Gazze’de yaşananları açıkça “soykırım” olarak nitelendirerek, “Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Uluslararası sistem Gazze’deki Filistinlilere ihanet ediyor” dedi. İnsanların bu kadar acımasız olabilmesini anlayamadığını belirten aktivist, “On yıllardır süren baskı ve apartheidin bir devamı olarak, yasa dışı bir kuşatma altında mahsur kalan milyonlarca insan kasten aç bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu’nun, hükümetlerin Gazze ablukasını kırma ve insani yardımları ulaştırma konusundaki başarısızlığına karşı bir girişim olduğunu vurgulayan Thunberg, dünya liderlerine de sert tepki gösterdi. “Liderlerimiz, Gazze’deki savaşı durdurmadıkları sürece bizi temsil etmiyorlar” diyerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.