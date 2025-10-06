Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Mossad’a çalıştığı belirlenen Serkan Çiçek ile bu yapıya bilgi sağladığı tespit edilen avukat Tuğrulhan Dip’in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Her iki şüpheli, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.