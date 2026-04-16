Grup Destan’ın solisti Mehmet Hakan Balcı, sosyal medyasından yayımladığı videoda İnegöl Kafkasspor’un şampiyonluk maçı için İnegöl’e geleceğini açıkladı.

Balcı, yayımladığı videoda İnegöl Kafkasspor’un şampiyonluk mücadelesinde tribünde olacağını belirterek, taraftara destek çağrısında bulundu. Balcı, "Evet, o gün geldi çattı. Cumartesi günü İnegöl Kafkasspor'umun şampiyonluk maçı var. Benim taraftarı olduğum takım şampiyonluk maçına çıkar da ben orada olmaz mıyım? Elbette maçta yerimi alacağım." ifadelerini kullandı.

Balcı ayrıca tüm İnegöl'ü maça beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çılgınlarca bağıracağım, tezahürat edeceğim. Cilveloy şarkısını da hep birlikte okuyacağız. Tüm İnegöl'ü maça bekliyorum. O gün fena olacak. Hepinizi çok öpüyorum. Şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah ortalığı yıkacağız."