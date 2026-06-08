İnegöl Spor Lisesi, 2026 yılı yetenek sınavı takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yetenek sınavı başvuruları 1 Haziran - 26 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yetenek sınavları 1 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 13 Temmuz 2026 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak.

Başvuru ve sınav süreciyle ilgili detaylı bilgiler inegolsporlisesi16 Instagram hesabı ve inegolsporlisesi.meb.k12.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.