Ahid Aile Hayatını İyileştirme Derneği Başkanı Naci Köseoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı okul saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Köseoğlu, açıklamasında, Şanlıurfa'da liseye giren 19 yaşındaki bir genç ile Kahramanmaraş'ta ortaokulda arkadaşlarına ateş açan bir çocukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Köseoğlu, bu iki olaya neden olan etkenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Toplumsal yapı, aile ortamı ve eğitim süreçleri üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Açıklamasında, yaşanan olayların uzun yıllara dayanan birikimlerle bağlantılı olabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

Dernek başkanı, toplumda meydana gelen bu tür olayların nedenlerinin doğru şekilde analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Aile, eğitim ve çocukların günlük yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı. Çocukların dijital ortam ve sosyal medya kullanımlarına da değindi.

EĞİTİM VE AİLE YAPISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Naci Köseoğlu, Türkiye'de aile yapısı ve eğitim sistemine ilişkin görüşlerini de açıkladı. Ailelerin çocuklarına sadece diploma ve kariyer odaklı yaklaşmaması gerektiği yönünde ifadeler kullandı. Manevi ve ahlaki eğitimin, akademik eğitimle birlikte verilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada, bazı anne ve babaların çocuklarının eğitim sürecine yeterince dahil olmadığı iddia edildi. Köseoğlu, ailelerin çocukların hem akademik hem de kişisel gelişim süreçlerini yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Öğretmen ve ebeveynlerin sorumluluklarına dikkat çekti.

Çocukların amaç, hedef ve değer bilinciyle yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Köseoğlu, bu alanlarda eksiklik bulunduğunu öne sürdü. Sosyal medya, internet ve şiddet içerikli oyunların çocukların ruh dünyasında etkili olduğuna dair görüşlerini paylaştı.

DİYANETİN 4-6 YAŞ KURSLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Dernek başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili de önerilerde bulundu. Bu kursların önemli bir ıslah projesi olduğunu savunan Köseoğlu, söz konusu eğitim programlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm çocukların bu kurslardan ücretsiz olarak yararlanması gerektiğini dile getiren Köseoğlu, erken yaşta verilen eğitimin kalıcı etkiler oluşturabileceğini ileri sürdü. Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler derslerinin ilköğretim seviyesinde zorunlu ve ciddi şekilde işlenmesi gerektiğini söyledi. Bu derslerin inançlı ve alanında yetkin öğreticiler tarafından verilmesini önerdi.

AİLE EĞİTİMİ VE ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞMASI

Açıklamada, anne ve babalar için aile eğitimi programları önerildi. Köseoğlu, ebeveynlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda hazırlanacak eğitimlerden geçmesi gerektiğini belirtti. Aile içi iletişim, çocuk yetiştirme yöntemleri ve değer aktarımı konularında düzenli programlar yapılmasını savundu.

Köseoğlu, 12 yıl zorunlu eğitim uygulamasına da değindi. Bu sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Okumak istemeyen veya farklı alanlarda yetenekli olan çocukların, erken yaşta ilgi ve istidatlarına göre mesleki eğitime yönlendirilebileceğini belirtti.

Köseoğlu, bu başlıklar altında sıraladığı önerilerin kısa vadede ele alınmasını istedi. Eğitim politikaları, aile yapısı ve çocukların gelişimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların kapsamlı çalışmalar yürütmesi gerektiğini kaydetti.