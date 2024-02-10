MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

2' Sarı Kart - Dries Mertens

4' Kaan Ayhan kaptığı top ile sağdan ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'in tek pas denemesi Icardi'ye ulaşmadı.

7' Sağ kanatta topu alan Deniz, bekletmeden Piatek'e orta düşündü ancak Davinson Sanchez, kritik müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

9' Orta alanda Kerem Demirbay'a çarpan top rakip yarı alanda Icardi'nin önüne düştü. Icardi, kaleyi cepheden gören yerden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

13' Kerem'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına girmeden ortasını içeri gönderdi. Kale sahasında Icardi, bu topa istediği vuruşu yapamadı.

15' Rams Başakşehir, bu dakikalarda oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.

16' Sağ kanattan Kaan Ayhan, savunma arkasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'na derin pas gönderdi. Kerem, ceza sahasında topun kontrolünü iyi sağlayamadı. Aut.

18' Rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Mertens uzaktan vurdu. Top yandan dışarı gitti.

19' Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper, bekletmeden ortasını içeri çevirdi. Mertens, topu istediği gibi kontrol edemedi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında kontrol eden Icardi, solundaki Kerem'i topla buluşturmak istedi. Ancak savunma araya girdi.

25' GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle maçta öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topta savunmadan seken topu kale sahasında kontrol eden Barış Alper, rakibinden iyi bir şekilde kurtularak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27'Piatek'in pasında rakibi eksik yakalayan Başakşehir'de Kemen, sol çaprazdan içeriye girip pasını çıkardı. Galatasaray savunması topun geçmesine izin vermedi.

30' SAYILMAYAN GOL! Rakip ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Demirbay, pasını içeri çevirdi. Mertens'in yakın mesafeden vuruşu ağlarla buluştu. Yardımcı hakem de pozisyon için ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

31' GOL! Galatasaray, Mertens'in şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper'in sol kanattan içeriye girip çektiği şutta savunmadan seken top Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı oyuncu, ceza sahası dışında yayın solundan attığı şut ile kaleci Volkan Babacan'ı mağlup etti.

33' Başakşehir etkili geldi. Rakip yarı alanda iyi pas yapan konuk ekipte Deniz Türüç, uzak direğe yüksek bir top gönderdi. Dubois'nın kafa vuruşunda Muslera kalesinde hata yapmadı.

35' Sarı Kart - Souza

37' Kerem Aktürkoğlu kaptığı topta hızla ceza sahasına yönelerek sol kanattaki Barış'a çıkardı. Barış Alper'in tek pasında kale önünde topla buluşan Mertens'in şutu Volkan Babacan'ı geçmedi.

39' Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç'ün sağ kanattan içeriye girip ortaladığı topta Joao Figueiredo'nun şutu kalecide kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

40' Galatasaray kendi yarı alanında pas yapıyor.

43' Galatasaray etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevrilen topta Barış Alper'in şutu savunmadan döndü.

45' İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

(İkinci yarı)

61. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Volkan’a çarptıktan sonra kaleye yönelen top Ba’nın müdahalesiyle üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Figueiredo’nun sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Kemen’in kafa vuruşu sonrası Kaan Ayhan’ın kafasına çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR’dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+8. dakikada Barış Alper’in sağ taraftan içeri çevirdiği topa Vinicius’un altı pas çizgisinin hemen gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Tete dk. 59), Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Ndombele dk. 87), Torreira (Eyüp Aydın dk. 88), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Vinicius dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Zaha dk. 46), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Köhn, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Aleksic dk. 86), Ba, Opoku, Lima, Josef (Abeid dk. 69), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Kemen (Mahmut Tekdemir dk. 86), Figueiredo (Davidson dk. 69), Piatek (Keny dk. 69)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürle, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 25), Mertens (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mertens, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) Josef de Souza, Lima (Başakşehir)