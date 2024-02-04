Dünyanın sayılı uzay ve havacılık eğitim merkezlerinden GUHEM’e ara tatilde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ara tatilde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Alanında dünyanın sayılı merkezlerinden olan merkez, günlük mevcut ziyaretçi sayısı sömestrda 4 katına çıktı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İlk insanlı uzay misyonu çerçevesinde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Türkiye’de uzay farkındalığının artmasında çok büyük etken olduğunu söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 11 yıl önce 2013 yılında “Türkiye’nin ilk Gökmen’i neden Bursa’dan çıkmasın” diyerek önemli bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, bu vizyon doğrultusunda gençlere ve çocuklara için ilham kaynağı olan GUHEM’i Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

“Yeni Alper’lere yeni Tuva’lara ilham oluyor”

Türkiye’nin uzay alanında artık yepyeni bir aşamaya adım attığını ifade eden Başkan Burkay, “BTSO olarak bu anı uzun yıllardır hayal ediyorduk. Ülkemizin uzay sektöründe dünya ile rekabet edebilen, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için her şeyden önce nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Bunun için bir farkındalık oluşturulması ve özellikle parlak gençlerimizin bu alana yönlendirilmesi gerekiyor. Bizler de GUHEM’i bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdik. GUHEM, 13 bin metrekarelik alanda havacılık akademisi, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa’da en büyük, dünyada ise ilk 5 merkez arasında yer almaktadır. GUHEM’de yeni Alper’ler, yeni Tuva’lar yetiştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Ziyaretçi sayısı 3-4 kat arttı”

GUHEM’de ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçtiği belirten Burkay, "GUHEM’i ziyaret eden herkes yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrılıyor. Özellikle ara tatilde yoğun ilgi oluyor. Eğitim ve öğretim dönemi ara tatilinde merkeze ziyaretçi sayıları 3-4 katına çıktı. GUHEM’e sadece Bursa’dan değil, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyorlar. GUHEM sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin simge merkezlerinden birisi haline geldi. Yeni jenerasyon artık daha fazla uzay ve havacılığa ilgi duymaya başladı. Özellikle ilk insanlı uzay misyonunda atılan adım Türkiye’de uzay farkındalığının artmasında çok büyük etken oldu” dedi.

“GUHEM uzay ve havacılığa merakı artırıyor”

GUHEM’in Eylül ayında dünyaca ünlü 70 astronot ve kozmonotun katılımıyla Bursa’da gerçekleşen ‘Planetary Congress’ programına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Burkay, "Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi’nin, Türkiye’de uzay çalışmalarına maksimum düzeyde katkı sağlayan merkezlerden birisi. Bütün gücümüzle uzaydaki varlığımızı geliştirmek zorundayız. Yakın gelecekte, bu teknolojinin ve bu ekonominin dışında kalmanın telafisi imkansız hale gelecek. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ hamlesiyle ülkemiz, geç başlamış olduğu bu yarıştaki ilerleyişini büyük bir heyecanla sürdürmeye devam edecek” diye konuştu.

“Alper ağabeylerine özeniyorlar”

Ziyaretçilerden Hanife Aktaş, merkeze ilk defa geldiğini belirterek, “Beklentimin üzerinde bir atmosfer var. Çocuklarım merkezi çok sevdiler. Uzun bir süre gezme imkanımız oldu. Çocuklarımız artık Alper Gezenavcı ağabeylerine özeniyorlar. Herkes mutlaka ailesini alıp GUHEM’e gelmeli. Burada uzay ile ilgili her şey var” dedi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın çocuklara yeni bir ufuk açtığını belirten Tevfik Ergen, “Çocuğumla birlikte ara tatilde GUHEM’e geldim. Alper Gezeravcı’nın uzaya çıkmış olması ülke için ayrı bir gurur kaynağı. Başta kendi evladım olmak üzere çocuklar için de yeni bir hedef oluşturdu” mesajını verdi.

“Çocuklara yeni ufuklar kazandırıyor”

GUHEM’i ziyaret etmek için İstanbul’dan gelen Mustafa Kaplan, GUHEM’in çocuklara ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Çocukların uzayla ilgili beyinlerinde ufuklarını açacak güzel etkinlikler var. Fiziksel anlamda deney alanlarının yanı sıra eğlenceli bölümler de merkezde mevcut. İstanbul’dan geldiğimize değdi diyebilirim. Böyle bir merkezi ülkeye kazandırdıkları için BTSO, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK’a teşekkür ederim” dedi.