Guillain-Barre Sendromu (GBS) ile ilgili yapılan araştırmalardan bahseden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, “Nadir ancak ciddi bir nörolojik hastalıktır ve toplumda yaklaşık her 100 bin kişiden 1’inde görülür. GBS, bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırdığı bir durumdur ve ölüm oranı yüzde 4-7 civarındadır. Her yaş grubunda görülebilen bu sendrom, genellikle aniden başlar ve hızla ilerleyebilir” dedi.

Guillain-Barre Sendromu’nun kesin nedeninin bilinmediğini belirten BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Başpınar, “Bağışıklık sisteminin sinir hücrelerini yabancı olarak tanıyıp saldırmasıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genellikle hastalıktan 1-2 hafta önce geçirilen viral veya bakteriyel enfeksiyonlar (Campylobacter jejuni), bazı aşılar, cerrahi müdahaleler veya bağışıklık sistemi bozuklukları bu sendromun tetikleyicileri arasında yer alır” ifadelerini kullandı.

Diğer nörolojik hastalıklarla karıştırılabiliyor

Dr. Başpınar, GBS’nin genellikle yavaş ilerlemesine rağmen bazı vakalarda hızla kötüleşerek hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. Başlıca belirtiler arasında kas güçsüzlüğü, refleks kaybı, yutma ve yürüme güçlüğü, kas ağrısı, kalp ve solunum durması gibi ciddi tabloların bulunduğunu ifade eden Dr. Başpınar, bu belirtilerin diğer nörolojik hastalıklarla karışabileceği için tanı sürecinin başlangıçta zor olabileceğini vurguladı.

Erken tanı, tedavisinde büyük önem taşıyor

“GBS teşhisi, fiziksel muayene ve ileri düzey testlerle konulduğundan, bu testler arasında elektromiyografi (EMG) ve lomber fonksiyon (belden sıvı alma) yer almaktadır. Bu yöntemler, sinir sistemi üzerindeki etkileri ve hastalığın seyrini belirlemede kritik rol oynar” diyen, Dr. Başpınar, “Erken tanı, Guillain-Barre Sendromu’nun tedavisinde büyük önem taşır. Tedavi genellikle plazma değişimi (plazmaferez) ve intravenöz immün globülin (IVIG) uygulamaları ile yapılır. Bu tedavi yöntemleri, bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine verdiği zararı ve ölüm riskini azaltmayı hedefler” şeklinde konuştu.

Dr. Başpınar, “GBS’nin iyileşme süreci aylar hatta yıllar sürebilir. Bazı hastalar kalıcı hasarlarla karşılaşabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.