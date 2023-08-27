Her dönem popüler olan hitlerinden oluşan repertuvarıyla büyük ilgi gören Gülben Ergen konserden konsere koşmaya devam ediyor. Ergen’in Çeşme'de verdiği konserin tüm rezervasyonları yine haftalar öncesinden dolmuştu!İZMİR (İGFA) - 2008'de yayınladığı "Aşk Hiç Bitmez" albümündeki "Sürpriz" şarkısı yeniden gündeme gelen Gülben Ergen paylaşım platformlarının viral kraliçesi oldu. Bu şarkıyla hayran kitlesini katlayarak arttıran Gülben Ergen sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam ediyor. Ergen önceki akşam Alaçatı Şerefe’de sahne aldı.

Geleneği bozmayarak kapalı gişe konser veren Gülben Ergen’in gecesinde rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Tolga Çam ve Gülşah Saraçoğlu imzalı iki elbise giyen Gülben Ergen eski ve yeni tüm hitlerini söylerken seslendirmekten zevk aldığı popüler şarkıları da seyircisiyle paylaştı. Ergen’i izlemeye gelenler arasında TRT Ana Haber Sunucusu Işıl Açıkkar ve Selin Ciğerci de vardı.

Ekim ayında Amerika turnesine çıkacak olan Gülben Ergen hazırlıklara şimdiden başladı. Ekibiyle yoğun geçen toplantılar yapan Ergen Amerika’daki seyircilerine sürprizler hazırladıklarını söyledi.