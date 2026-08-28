Kamu bankaları, Merkez Bankası’nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri indirmeye başlayacak.

Diyarbakır mühim bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın genel müdürleriyle buluştu.

Rıfat Hisarcıklıoğlu “Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeden ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını istiyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının ‘bu indirim yansısın’ talebine genel müdürler olumlu cevap verdi.” şeklinde konuştu.

GENEL MÜDÜRLER İLGİSİZ KALMADI Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan “Hemen pazartesinden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya çekeceğiz tüm faiz oranlarını.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE ELE ALINDI Toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci de değerlendirildi. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil “Türkiye’nin doğusunda, batısında herhangi bir eve cenaze gelmemesi bizim en büyük kazancımız. Bunu bir de ekonomik olarak taçlandırırsak bu bizim önümüzü açacak ve zor değil.” diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakır da, uzun seneler süren terörün ekonomik faturasını açıkladı.

Çakır “Bakın bu ülke terör yüzünden veya bu çatışmalar dolayısıyla 2.3 trilyon dolar kaybetti. Bu aslında iller itibarıyla bakıldığında bir yerde yatırım yapılabilir ana rakam olarak yetmiş beş milyar dolara mal olur.” değerlendirmesini yaptı.