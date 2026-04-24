Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Munzur Üniversitesi öğrencisinin kaybolmasıyla ilgili yürütülen süreçte gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş için ise uluslararası arama çalışmaları devam ediyor.

SİLAHLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dosyada adı geçen isimlerden biri olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır" demişti. Ancak sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan fotoğraflarda, Sonel’in uzun namlulu silahlarla poz verdiği görülüyor.