Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ise soruşturma çerçevesinde Sonel’in bugün açığa alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sonel hakkında ortaya atılan iddiaların incelenmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca konunun detaylı şekilde araştırılması amacıyla bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

VALİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Şahısların arasında Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Celal A, Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E. de bulunuyordu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.