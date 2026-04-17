Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktör ile taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ALK 211 plakalı taksi, karşı yönden gelen traktör ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan M.Y. (18), İ.A. (18) ve Ö.S. (18) hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.