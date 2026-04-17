Bursaspor’dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun futbolcular ve teknik ekip için verilecek şampiyonluk primlerine yönelik bir kampanya başlattığı bildirildi.

İŞ DÜNYASINDAN MİLYONLUK DESTEK

Açıklamada, Başkan Enes Çelik’in kampanyaya 1 milyon TL ile ilk desteği verdiği belirtilirken, eski başkanlardan Levent Kızıl’ın da Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sunduğu ve kendisine teşekkür edildiği ifade edildi. Öte yandan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda, SYK Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yedikardeş’in de kampanyaya 1 milyon TL destek verdiği ve

KAMPANYAYA KATILIM DETAYLARI PAYLAŞILDI

Şampiyonluk primi kampanyasına katılmak isteyenler için hesap bilgileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Destek vermek isteyenlerin “Hesap Adı: YANINDAYIM HESABI” üzerinden ve belirtilen IBAN numarası aracılığıyla katkıda bulunabileceği belirtildi.