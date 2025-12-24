Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ve “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gülter hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, bu kez cezaevine ilişkin yeni bir gelişme konuşulmaya başlandı. Annesinin ölümü nedeniyle tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in, cezaevinde fiziksel şiddete maruz kaldığı ileri sürüldü.

NTV’de yer alan habere göre şiddete uğrayan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Gülter'in avukatı Merve Uçanok’un olayı müvekkiliyle görüşmek için yaptığı ziyaret sırasında öğrendiği belirtildi.

KOĞUŞLARDA SON SES GÜLLÜ ŞARKILARI

Öte yandan kısa süre önce Gebze Kadın Cezavi’ndeki tutukluların Tuğyan’a annesi Güllü’nün şarkılarını dinlettirdikleri iddiası gündem olmuştu. Koğuşlarda yüksek ses Güllü şarkılarının hiç susmadığı belirtilmişti.