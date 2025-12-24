BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024 tarihinde kurulması olası bir dijital katılım bankasına ortak olunmasına yönelik inceleme başlatılmasına karar verildiğinin daha önce kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

BDDK’ya başvuru süreci gündemde

Açıklamada, hizmet yelpazesinin dijital bankalara kıyasla daha geniş olması nedeniyle, ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden faaliyet gösterecek geleneksel bir katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu vurgulanarak, bu doğrultuda ilgili ifadeler paylaşıldı.

"Bu doğrultuda şirketimizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23 Aralık'ta Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için BDDK'ye kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir."